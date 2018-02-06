Рада призвала президента Польши отклонить "закон о бандеризме"

Парламентарии призвали польские власти вернуть в отношения между странами конструктивность, уравновешенность, рациональность и доброжелательность

Верховная Рада призывает президента Польши Анджея Дуду не подписывать скандальные правки в закон о польском Институте национальной памяти, и вместе с Сенатом и Сеймом страны вернуться к рациональности в отношениях с Украиной. Об этом говорится в заявлении парламента, передает корреспондент LIGA.net.

Призыв Рады сделан в связи с принятием польскими законодателями закона, который СМИ для удобства называют "законом о запрете бандеризма".

За "проект постановления о заявлении Рады в связи с принятием Сеймом и Сенатом Польши изменений в закон об Институте национальной памяти - Комиссия по расследованию преступлений против польского народа и других законодательных актов" № 7553 проголосовали 242 нардепа.

"Депутаты призывают президента Польши воспользоваться своими полномочиями и совместно с Сеймом и Сенатом вернуть в украинско-польские отношения уравновешенность, рациональность и доброжелательность", - сказано в заявлении.

"Только объективная, взвешенная и беспристрастная оценка всех исторических обстоятельств, совместное познание фактов истории, применение персональной, а не коллективной ответственности за преступления против человечности и военные преступления, которые имели место в течение первой половины ХХ века, должное уважение и равная забота по чествованию памяти всех жертв на территории обоих наших государств и искреннее христианское прощение, к которому призывал Святой Иоанн Павел II, позволят нам избежать взаимных ошибок прошлого и строить крепкое и надежное стратегическое партнерство между Украиной и Республикой Польша, что является залогом мира и безопасности во всей Европе и мире", - говорится в заявлении.

Парламент призвал польскую сторону к "открытости и конструктивности" в двусторонних отношениях. Украинский парламент солидарен с международной общественностью в том, что нельзя допускать отрицания преступлений Холокоста.

Рада сетует, что "откровенный диалог, свободный обмен мнениями и академическая свобода оказались под угрозой уголовного преследования, что несовместимо с демократическими ценностями", и заявляет, что "категорически не приемлет и отвергает политику двойных стандартов и навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов XX века - нацистского и коммунистического".

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26 января 2018 года правки к закону об Институте нацпамяти Польши, которые предусматривают уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов" против поляков, были одобрены Сеймом, а в ночь на 1 февраля документ одобрили и в Сенате. Он предполагает запрет в Польше "бандеризма" - идеологии украинских националистов.

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