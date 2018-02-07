Президент Польши Дуда подписал закон о "запрете бандеризма"

Новая редакция закона предполагает запрет "бандеризма", и предусматривает уголовное наказание за отрицание преступлений украинских националистов

Президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные правки в закон об Институте национальной памяти Польши, несмотря на призыв Верховной Рады Украины отклонить их. Об этом сообщает BBC Украина со ссылкой на польський телеканал TVN24.

Ранее Дуда уже заявлял, что намерен подписать закон, а также сказал, что передаст законопроект в Конституционный трибунал в рамках последующей процедуры.



Польский президент отметил, что в Польше "не может быть места ненависти по признаку национальности или этнической принадлежности", и подчеркнул, что новый закон "никоим образом не ограничивает художественную и научную деятельность" по теме.



6 февраля Верховная Рада обратилась к Дуде с заявлением об осуждении новой редакции закона о польском Институте нацпамяти.

26 января 2018 года правки к закону об Институте нацпамяти Польши, которые предусматривают уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов" против поляков, были одобрены Сеймом, а в ночь на 1 февраля документ одобрили и в Сенате. Он предполагает запрет в Польше "бандеризма" - идеологии украинских националистов, и предусматривает уголовное наказание за отрицание их преступлений.

Как и в Украине, а Израиле также высказали недовольство законом, и заявили, что могут признать его отрицанием Холокоста. Правительства стран договорились о немедленном диалоге. Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет или денежный штраф за использование формулировки "польские лагеря смерти". В будущем можно будет употреблять только выражение "немецкие концлагеря".

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