Климкин о Польше: У исторической правды нет национальных границ

Глава МИД прокомментировал подписание польским президентом Анджеем Дудой скандальных правок в закон об Институте национальной памяти Польши

Историческая правда не имеет национальных границ и не устанавливается законами: она или есть, или ее нужно искать, но и в том, и в другом случае запретительные законы не помогут. Об этом заявил глава МИД Павел Климкин в Twitter, комментируя подписание польским президентом Анджеем Дудой скандальных правок в закон об Институте национальной памяти Польши.

"Я всегда буду говорить правду. Уважать тех, кто это заслужил. Осуждать тех, кто себя опозорил. Неважно - своих или чужих. Неважно - в Варшаве, Киеве или другом месте", - подчеркнул дипломат.

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Вчера польский президент Анджей Дуда заявил, что подпишет правки к закону об Институте нацпамяти Польши, которые предусматривают уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов" против поляков. Это было сказано, невзирая на призыв Верховной Рады отклонить скандальные правки.

Как и в Украине, а Израиле также высказали недовольство законом, и заявили, что могут признать его отрицанием Холокоста. Правительства стран договорились о немедленном диалоге. Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет или денежный штраф за использование формулировки "польские лагеря смерти". В будущем можно будет употреблять только выражение "немецкие концлагеря".

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