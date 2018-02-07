Наливайченко: Янукович вернул в Крым ФСБ и назначил шпионов в СБУ

При захвате Крыма россиянами в 2014 году руководство СБУ в Крыму напрямую перешло в подчинение ФСБ, рассказал на допросе экс-глава Службы

Бывший президент Виктор Янукович после вступления в должность в 2010 году вернул в Крым сотрудников ФСБ России и назначал на ключевые должности в Службу безопасности Украины людей, которые имели прямое отношение к российским спецслужбам. Об этом на допросе в Оболонском суде Киева сообщил назначенный в первые дни оккупации Крыма экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, передает корреспондент LIGA.net.

Экс-глава Службы отметил, что в 2009 году СБУ разорвала соглашения с ФСБ, которые позволяли российским спецслужбам находиться на территории Крыма. "Все офицеры ФСБ были высланы из украинского Крыма", - объяснил он.

"Но с приходом к власти Януковича, по моему мнению, началась подготовка к агрессии - в начале 2010 года... Янукович и новые руководители силового блока вернули ФСБ в Крым, восстановили эти соглашения", - сказал Наливайченко.

Читайте также: Турчинов отдавал приказ военным применять оружие в Крыму - Яценюк

Он также утверждает, что на ключевые должности в СБУ и центральный аппарат при Януковиче назначались лица, которые или находились под влиянием спецслужб России, или напрямую с ними сотрудничали: "Сотрудничали в рамках подготовки к дальнейшей оккупации и агрессии в Автономной Республике Крым и на другой территории Украины".

По его словам, активная фаза оккупации Крыма началась 20 февраля 2014 года, ее осуществляла армия РФ при поддержке и участии спецслужб России.

"Руководство органов СБУ в Крыму напрямую перешло в подчинение ФСБ, работало с ними. Более того, и сейчас бывший руководитель севастопольского управления СБУ, который был назначен Януковичем, работает как кадровый офицер ФСБ РФ", - сказал он.

Читайте также: Планы по освобождению Крыма: ГПУ заинтересовалась словами Муженко

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.