Парламент Израиля обсудит признание Голодомора геноцидом
В парламент Израиля внесли законопроект о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщает Jerusalem Post.
Депутат кнессета Акрам Хасон (партия Кулану) предложил законопроект, в котором говорится: "Кнессет объявляет 6 декабря Днем памяти о геноциде украинцев ("Голодомор")".
Хассон сказал, что был вдохновлен на представление законопроекта после недавнего визита в Украину, подчеркнув, что это способ выразить - человеческая жизнь и достоинство являются первичными ценностями.
"Я был удивлен, потому что я не знал, насколько ужасен был голод. Он убил многих евреев и других людей. Это был преднамеренный голод, и мы должны его признать, потому что мы - страна, созданная после геноцида ", - сказал он.
3 мая 2017 года парламент Португалии принял решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа.
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