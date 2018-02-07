Тенюх: Против применения силы в Крыму выступила Тимошенко

Бывший командующий ВМС заявил, что подал в отставку потому, что его план о силовом прорыве в Крым не поддержали

Бывший командующий ВМС Игорь Тенюх заявил, что выступал за полномасштабную военную операцию в Крыму, но на заседании СНБО против выступила Юлия Тимошенко, а применить боевую авиацию ему не позволили. Об этом Тенюх сообщил на допросе в Оболонском суде.

По его словам, Тимошенко аргументировала это тем, что это приведет к полномасштабной войне с Россией.

"Когда я закончил доклад, Тимошенко выступила резко против. Сказала: разворачивание Вооруженных сил приведет к широкомасштабному наступлению Российской Федерации, надо думать не только о Крыме, а и о всей Украине. На что я ответил: уважаемая госпожа Тимошенко, для чего в стране существуют Вооруженные силы? Уже идет захват украинской земли, украинской территории, а ВСУ находятся по пунктам базирования", - сказал он.

Тенюх добавил, что его на СНБО поддержал и.о. президента Александр Турчинов: "И в дальнейшем было принято решение, но, к сожалению, в неполном объеме - о приведении ВСУ в боевую готовность, но без выхода из военных частей".

"Второе, на чем я настаивал - на предоставлении мне разрешения на использование боевой авиации, а именно - штурмовой и бомбардировочной. Такого разрешения я не получил, - отметил он.

Тенюх также утверждает, что выступал за направление в Крым правительственной делегации, но против выступил Яценюк, поскольку "в Крыму всех арестуют".

"Мой план был - идти на прорыв. Да, это война. Мой план не поддержали. Поэтому я подал в отставку", - добавил он.

Тенюх также заявил, что Россия готовила отторжение Крыма со времен независимости Украины, а в дальнейшем и "блиц-криг до Днепра".

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