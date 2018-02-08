Газета Вести заявила об обысках в редакции

Главный редактор ООО Вести Масс-Медиа Оксана Омельченко утверждает, что журналисты издания не могут попасть на свои рабочие места - не пускают

В офисе газеты Вести, который расположен в киевском ТРЦ Гулливер, сегодня утром проходят обыски. Об этом у себя в Facebook сообщила главный редактор ООО Вести Масс-Медиа Оксана Омельченко.

"Ну все, началось! Около 06:00 окружили Гулливер, заходят на наш этаж такие "милые" люди. Коллеги с Радио передают, что звук такой, будто начали все крушить. Скоро начинаем на сайте онлайн. Как раз сегодня готовили к печати вторую часть расследования про Нацагентство и его друзей", - отметила она.

Фото: facebook.com/Оксана Омельченко

По ее словам, журналисты не могут попасть на свои рабочие места.

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"Итак, события развиваются стремительно. Герои наших публикаций, в частности, следователь военной прокуратуры Опанасенко угрожает журналистам Вестей: "Если еще слово скажешь, я за себя не ручаюсь, ты это поняла?!!" Силовики не пускают журналистов на работу, которым сейчас надо выходить в эфир. Конечно, они же помешают силовикам крушить и тырить наши вещи - их уже выносят, а двери ломают ломами и болгарками", - уточнила Омельченко.

В пресс-службе Генпрокуратуры информацию об обысках LIGA.net не подтвердили. "У меня такой информации нет", - сказал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

"Насколько я понимаю, там работает Национальное агентство по возврату активов", - отметил LIGA.net спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

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22 июня 2017 года Гужву задержали по подозрению в вымогательстве денег. Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как Гужве передавали деньги, которые он требовал за неразглашение компромата, в пакете с радиомаяком. Отметим, что сам Гужва считает, что дело против него "полностью сфальсифицировано".

Генпрокуратура опубликовала видео, на котором якобы зафиксирован момент передачи денег "посредником" депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько "посреднику" Гужвы.

31 января 2018 года Гужва выехал в Австрию, где попросил политического убежища. 2 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что тот сбежал из Украины перед самым приговором суда в деле о неуплате налогов.

Ранее, 15 июля 2015 года, в ГПУ и ГФС сообщили о том, что Гужву подозревают в совершении преступления по ст. 212 ч. 12 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). На тот момент он был главредом газеты Вести. 29 июля того же года Гужва сложил полномочия главреда газеты и продал долю в медиахолдинге Вести Украина.

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