Идут попытки снять арест со 185 млн грн в деле Труханова - НАБУ
В уголовном производстве НАБУ, где фигурирует имя одесского мэра Геннадия Труханова, идут попытки вернуть арестованные благодаря усилиям бюро 185 млн гривень. Об этом во время отчета о своей работе рассказал глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает корреспондент LIGA.net.
По его словам, ведомство расследует производство по служебным лицам Одесского горсовета.
"На днях пошла история с арестом средств, которые были переведены из бюджета на счет частного предприятия, это 185 млн. Мы эти средства заблокировали еще год назад. А сейчас активно предпринимаются попытки снять арест", - сказал он.
"Вчера была комедийная ситуация", - отметил Сытник, пояснив: несколько дней назад арест был снят, во вторник - повторно наложен арест, а вчера снова снят.
"Известная судья Кизюн (судья Соломенского райсуда Киева Людмила Кизюн, - ред.)... Честно говоря, мне сложно сказать, что за сутки изменилось, когда один судья накладывает арест, а через сутки по ходатайству представителей частных предприятий опять снимается арест. Утром мы опять эти средства заблокировали и опять будем инициировать вопрос об аресте этих средств. Выглядит, честно говоря, очень смешно", - отметил он.
Сытник добавил, что производство фактически завершено, доказательства собраны.
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Осенью 2016 года мэрия Одессы приобрела здание бывшего завода "Краян" за 185 млн грн, однако то же здание в начале 2016-го уже было продано за 3,8 млн грн, и позднее перепродано за 11 млн грн. Бюро добилось того, чтобы 185 млн грн на счетах в банке "Пивденный" были арестованы. Одесские СМИ писали, что к таким махинациям якобы причастен Труханов. Осенью 2017 года его допросили в НАБУ как свидетеля.
В январе 2018 года ГПУ объявила о подозрении депутату Одесского облсовета и его соратнику по делу о взятке: они якобы собирались дать $500 тыс детективу НАБУ за снятие ареста упомянутых выше 185 млн с замороженных счетов.
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