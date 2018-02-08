Родные героев Небесной cотни будут досрочно уходить на пенсию

Мужчины смогут выйти на пенсию в 55 лет при страховом стаже не меньше 25 лет, женщины - в 50 лет

Верховная Рада разрешила родственникам героев Небесной cотни досрочно выходить на пенсию, передает корреспондент LIGA.net.

За изменения в статью 115 закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании по поводу назначения досрочной пенсии по возрасту членам семей погибших или умерших в результате ранения, других повреждений здоровья во время Революции достоинства 7429 проголосовали 248 депутатов.

Мужчины смогут выйти на пенсию в 55 лет при страховом стаже не меньше 25 лет, женщины в 50 лет при страховом стаже не меньше 20 лет.

Такое право предоставляется мужьям и женам погибших, если они не вступили в новый брак, а также родителям погибших или умерших.

Украинцы с 2028 года будут иметь возможность выходить на пенсию в любом возрасте при наличии 40 лет страхового стажа.

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