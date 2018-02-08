Сытник об Охендовском: Дело по нему приостановлено, но не сдулось
Расследование дела против главы Центризбиркома Михаила Охендовского приостановлено до выполнения международно-правовых поручений, но это не значит, что оно "сдулось". Об этом во время отчета о своей работе рассказал глава НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент LIGA.net.
По его словам, действительно была дискуссия с прокурорами по поводу завершенности этого дела.
"И сейчас принято решение о приостановке досудебного расследования в связи с выполнением международно-правовых поручений. По результатам исполнения этих поручений будет принято окончательное решение. Это совсем не означает, что дело сдулось", - пояснил директор бюро.
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Комментируя расследование по черной бухгалтерии Партии регионов, Сытник напомнил, что оно тесно пересекается с расследованием департамента Сергея Горбатюка в Генпрокуратуре. Например, в так называемой амбарной книге ПР есть записи, что отдельные средства выделялись на Конституционный суд.
"Мы знаем, что в ГПУ расследуется дело по судьям КСУ, которые своим решением вернули полномочия Януковичу. И после первых месяцев работы мы начали работать вместе с департаментом", - объяснил он.
По словам Сытника, после передачи дела Горбатюку была создана общая группа, и детективы НАБУ продолжают работать со следователями ГПУ.
"Я сейчас не могу детальнее комментировать, но то, что это дело сдулось, не отвечает действительности. Там сделано очень много работы", - заверил Сытник.
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