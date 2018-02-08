Сытник об Охендовском: Дело по нему приостановлено, но не сдулось

Директор Национального антикоррупционного бюро уверяет, что "сделано очень много работы" по производству против действующего главы ЦИК

Расследование дела против главы Центризбиркома Михаила Охендовского приостановлено до выполнения международно-правовых поручений, но это не значит, что оно "сдулось". Об этом во время отчета о своей работе рассказал глава НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, действительно была дискуссия с прокурорами по поводу завершенности этого дела.

"И сейчас принято решение о приостановке досудебного расследования в связи с выполнением международно-правовых поручений. По результатам исполнения этих поручений будет принято окончательное решение. Это совсем не означает, что дело сдулось", - пояснил директор бюро.

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Комментируя расследование по черной бухгалтерии Партии регионов, Сытник напомнил, что оно тесно пересекается с расследованием департамента Сергея Горбатюка в Генпрокуратуре. Например, в так называемой амбарной книге ПР есть записи, что отдельные средства выделялись на Конституционный суд.

"Мы знаем, что в ГПУ расследуется дело по судьям КСУ, которые своим решением вернули полномочия Януковичу. И после первых месяцев работы мы начали работать вместе с департаментом", - объяснил он.

По словам Сытника, после передачи дела Горбатюку была создана общая группа, и детективы НАБУ продолжают работать со следователями ГПУ.

"Я сейчас не могу детальнее комментировать, но то, что это дело сдулось, не отвечает действительности. Там сделано очень много работы", - заверил Сытник.

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