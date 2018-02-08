Экс-замглавы Госпогранслужбы: Не было приказа задержать Януковича

Никаких указаний о задержании президента Украины, в то время действующего, никто не давал, сказал первый заместитель главы Госпогранслужбы

Пограничники располагали информацией о том, что экс-диктатор Виктор Янукович планировал вылететь из Донецка в РФ, но приказа его задерживать не поступало. Об этом сегодня бывший первый заместитель главы Государственной пограничной службы Павел Шишолин во время в Оболонском районном суде Киева, где проходят слушания по делу о госизмене Януковича.

"Никаких указаний о задержании президента Украины, в то время действующего, никто не давал. Мы действовали в рамках действующего законодательства о пограничном контроле", - сказал Шишолин.

По его словам, в Донецк прибыла группа на самолетах. "Мы не знали, кто там находится. И они не сделали заявку на вылет, а нам стало известно, что этот вылет будет осуществляться на территорию РФ без соответствующих видов контроля", - подчеркнул Шишолин.

Он объяснил, что пограничный наряд прибыл к самолетам и потребовал пройти соответствующую процедуру погранично-таможенного контроля.

Шишолин добавил, что после этого пограничный наряд отчитался ему: на борту находится Янукович.

Он потом в сопровождении охраны пересел в машину и покинул пункт пропуска.

Отвечая на вопрос, отдавал ли в тот момент какие-то приказы и.о. президента Александр Турчинов главе Госпогранслужбы Николаю Литвину о задержании Януковича, Шишолин сказал: "Нам никаких указаний не доходило".

25 января бывший охранник Януковича Олесь Шаран заявил, что по дороге из Киева в Харьков кортеж экс-диктатора не обстреливали.

11 декабря 2017 года глава МВД Арсен Аваков во время допроса в суде заявил, что жизни Януковича в конце февраля 2014-го ничего не угрожало и арестовывать его не планировали.

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