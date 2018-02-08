Бывший генпрокурор стал членом БПП

Его сразу назначили заместителем главы киевской территориальной организации

Экс-генпрокурора Виталия Ярему приняли в партию Блок Петра Порошенко - Солидарность и сразу сделали заместителем главы киевской территориальной организации Игоря Кононенко. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Согласно сообщению, это произошло 7 февраля на конференции киевской ячейки БПП.

"Виталий Григорьевич имеет большой управленческий опыт, имеет активную гражданскую позицию и принимал активное участие в Революции Достоинства. Я вижу Виталия Григорьевича в должности своего заместителя в территориальной организации партии", - сказал Кононенко.

Ярему также ввели в состав совета киевской организации партии, который был переизбран в среду.

Ярема занимал должность генпрокурора с 19 июня 2014 до 10 февраля 2015 года. После увольнения он занялся бизнесом.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.