Порошенко призвал Австрию признать Голодомор геноцидом украинцев

Президент Украины встретился с председателем Национального Совета Австрии Вольфгангом Соботкой

Президент Украины Петр Порошенко призвал австрийский парламент признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом он сказал на встрече с председателем Национального Совета Австрии Вольфгангом Соботкой, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно сообщению, стороны отметили важность санкций против РФ, а также обсудили ситуацию в Донбассе.

Порошенко поблагодарил Австрию за помощь в преодолении гуманитарных последствий российской агрессии и пригласил Соботку посетить Украину.

Вчера стало известно, что в парламент Израиля внесли законопроект о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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