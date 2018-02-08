Порошенко призвал Австрию признать Голодомор геноцидом украинцев
Президент Украины Петр Порошенко призвал австрийский парламент признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом он сказал на встрече с председателем Национального Совета Австрии Вольфгангом Соботкой, сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно сообщению, стороны отметили важность санкций против РФ, а также обсудили ситуацию в Донбассе.
Порошенко поблагодарил Австрию за помощь в преодолении гуманитарных последствий российской агрессии и пригласил Соботку посетить Украину.
Вчера стало известно, что в парламент Израиля внесли законопроект о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
16:37
-
вчера
17:38
-
вчера
17:22
-
вчера
18:01
-
вчера
17:30
Новости партнеров
- 141038
- 69895
- 36181
- 32453
- 29897