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Сакварелидзе: За Саакашвили выехала Альфа

09.02.2018 14:59
Соратник Саакашвили призвал сторонников ехать к Fairmont Grand Hotel Kyiv
Сакварелидзе: За Саакашвили выехала Альфа
Михаил Саакашвили

Соратник лидера Руха нових сил Давид Сакварелидзе заявил, что в данный момент Михаила Саакашвили попитаються задержать сотрудники СБУ. Об этом Сакварелидзе написал на своей странице в Facebook.

"Sos! К гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv (ул.Набережно-Крещатицкая, 1) Порошенко прислал Альфу, чтобы забрать Михаила Саакашвили!!! Все едем туда!" - написал он.

3 января 2018 года Окружной админсуд Киева отказал Саакашвили в удовлетворении иска к управлению ГМС в Киевской области по поводу отказа в оформлении документов для решения вопроса о признании его лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

5 февраля Киевский апелляционный админсуд признал законным отказ суда первой инстанции Саакашвили в вопросе предоставления политику статуса беженца.

Адвокат политика Михаила Саакашвили подал кассационную жалобу на решение Киевского административного апелляционного суда, которое открывало возможность экстрадиции политика из Украины.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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