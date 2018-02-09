Сакварелидзе: За Саакашвили выехала Альфа
Соратник лидера Руха нових сил Давид Сакварелидзе заявил, что в данный момент Михаила Саакашвили попитаються задержать сотрудники СБУ. Об этом Сакварелидзе написал на своей странице в Facebook.
"Sos! К гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv (ул.Набережно-Крещатицкая, 1) Порошенко прислал Альфу, чтобы забрать Михаила Саакашвили!!! Все едем туда!" - написал он.
3 января 2018 года Окружной админсуд Киева отказал Саакашвили в удовлетворении иска к управлению ГМС в Киевской области по поводу отказа в оформлении документов для решения вопроса о признании его лицом, нуждающимся в дополнительной защите.
5 февраля Киевский апелляционный админсуд признал законным отказ суда первой инстанции Саакашвили в вопросе предоставления политику статуса беженца.
Адвокат политика Михаила Саакашвили подал кассационную жалобу на решение Киевского административного апелляционного суда, которое открывало возможность экстрадиции политика из Украины.
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