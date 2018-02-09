Саакашвили рассказал свою версию попытки "задержания" в отеле
Политик Михаил Саакашвили рассказал свою версию сегодняшних событий в Fairmont Grand Hotel, где его якобы пытались задержать неизвестные правоохранители, передает корреспондент LIGA.net.
"8 человек с автоматами в балаклавах собирались меня задержать в форме с надписями пограничная служба, когда мы сидели, пили чай", - рассказал он.
По словам Саакашвили, они зашли в фойе гостиницы, где их остановили охранники. Ордера на задержание, утверждает политик, у "силовиков" не было.
Охрана отеля предупредила Саакашвили, заблокировала лифт и двери, чтобы вооруженные люди не прошли дальше. Одновременно охранники эвакуировали его "в более безопастное место внутри отеля", рассказал политик.
В течение трех часов гостиница была заблокирована. По словам Саакашвили, в это время также глушилась мобильная связь.
Депутат Юрий Деревянко заявил, что Саакашвили пытались задержать люди, которые представились спецназовцами Пограничной службы. По его словам, их не пустила в отель охрана. В ГПСУ опровергли эту информацию.
Ранее сегодня соратник лидера Руха нових сил Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили пытаются задержать сотрудники Альфа СБУ и призвал его сторонников ехать к гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv, где находится политик. Некоторые СМИ сообщили, что Саакашвили задержан. Однако его пресс-секретарь в комментарии LIGA.net опровергла эту информацию.
В СБУ заявляют, что не отправляли спецподразделение Альфа в Fairmont Grand Hotel.
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