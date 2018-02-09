В прокуратуре рассказали, в чем подозревают Шепелева

Прокуратура просит для Шепелева меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога

В военной прокуратуре заявляют, что имеют доказательства сотрудничества задержанного экс-депутата Александра Шепелева с ФСБ РФ. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника отдела процессуального руководства Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко во время перерыва в закрытом для СМИ судебном заседании, на котором избирается мера пресечения Шепелеву, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, прокуратура просит для Шепелева меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

"В данном уголовном производстве Шепелев подозревается в хищении госимущества, также легализации данного имущества, служебном подлоге, а также организации похищения автомобиля. Также в данном уголовном производстве установлены доказательства сотрудничества с ФСБ Российской Федерации, направленного против безопасности Украины, против национальной безопасности, а также экономической безопасности Украины", - отметил Кравченко.

Он уточнил, что в этом производстве Шепелеву грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

"Также в Оболонском районном суде рассматривается отдельное производство. Там сейчас осуществляется специальное судебное разбирательство по обвинению Шепелева в совершении заказного убийства. Еще в Дарницком районном суде рассматривается отдельное производство по обвинению Шепелева в покушении на убийство", - сказал прокурор.

Экс-депутата задержали сегодня, 9 февраля. Шепелева подозревают в ряде преступлений. Помимо прочего он проходит подозреваемым по уголовному производству о госизмене.

Шепелев был доставлен в зал суда с обширными гематомами на лице. По сообщению 112 Украина, он заявил, что сотрудники СБУ "похитили его и избили". В СБУ заявили, что их сотрудники действовали исключительно в рамках законодательства.

Позже в суде Шепелев заявил, что его выкрали и побили неизвестные, которые представились сотрудниками военной прокуратуры. В ГПУ опровергли эту информацию.

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