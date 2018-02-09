В прокуратуре рассказали, в чем подозревают Шепелева
В военной прокуратуре заявляют, что имеют доказательства сотрудничества задержанного экс-депутата Александра Шепелева с ФСБ РФ. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника отдела процессуального руководства Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко во время перерыва в закрытом для СМИ судебном заседании, на котором избирается мера пресечения Шепелеву, передает корреспондент УНИАН.
По его словам, прокуратура просит для Шепелева меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.
"В данном уголовном производстве Шепелев подозревается в хищении госимущества, также легализации данного имущества, служебном подлоге, а также организации похищения автомобиля. Также в данном уголовном производстве установлены доказательства сотрудничества с ФСБ Российской Федерации, направленного против безопасности Украины, против национальной безопасности, а также экономической безопасности Украины", - отметил Кравченко.
Он уточнил, что в этом производстве Шепелеву грозит лишение свободы сроком до 12 лет.
"Также в Оболонском районном суде рассматривается отдельное производство. Там сейчас осуществляется специальное судебное разбирательство по обвинению Шепелева в совершении заказного убийства. Еще в Дарницком районном суде рассматривается отдельное производство по обвинению Шепелева в покушении на убийство", - сказал прокурор.
Экс-депутата задержали сегодня, 9 февраля. Шепелева подозревают в ряде преступлений. Помимо прочего он проходит подозреваемым по уголовному производству о госизмене.
Шепелев был доставлен в зал суда с обширными гематомами на лице. По сообщению 112 Украина, он заявил, что сотрудники СБУ "похитили его и избили". В СБУ заявили, что их сотрудники действовали исключительно в рамках законодательства.
Позже в суде Шепелев заявил, что его выкрали и побили неизвестные, которые представились сотрудниками военной прокуратуры. В ГПУ опровергли эту информацию.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
17:30
-
вчера
18:01
-
вчера
17:09
-
вчера
16:42
-
вчера
16:07
Новости партнеров
- 71665
- 55280
- 34022
- 31522
- 28689