Информагрессия РФ: Порошенко ввел в действие решение СНБО

Соответствующий указ №25/2018 от 9 февраля опубликован на сайте Администрации президента

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2018 года о дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ №25/2018 от 9 февраля опубликован на сайте Администрации президента.

При этом само решение СНБО, введенное в действие этим указом, - для служебного пользования.

Указ президента Украины вступает в силу со дня его опубликования.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

5 февраля Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о соответствующем законопроекте по нацбезопасности.

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