Информагрессия РФ: Порошенко ввел в действие решение СНБО
Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2018 года о дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Соответствующий указ №25/2018 от 9 февраля опубликован на сайте Администрации президента.
При этом само решение СНБО, введенное в действие этим указом, - для служебного пользования.
Указ президента Украины вступает в силу со дня его опубликования.
Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.
5 февраля Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о соответствующем законопроекте по нацбезопасности.
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