Суд арестовал беглого экс-депутата Шепелева на два месяца

Бывшего депутата подозревают в ряде преступлений, в одном из которых проходит подозреваемым по уголовному производству о госизмене

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения беглому экс-депутату Александру Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года. Соответствующее решение объявила следственный судья Ирина Литвинова, передает УНИАН.



"Постановлением ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому Шепелеву Александру Александровичу меру пресечения в виде содержания под стражей, избранной согласно постановлению следственного судьи Печерского районного суда города Киева 26 марта 2015 года", - заявила судья.



Отмечается, что постановление немедленно вступило в силу после оглашения и может быть обжаловано в Апелляционном суде в течение пяти дней.



Заместитель начальника отдела процессуального руководства Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко подчеркнул, что суд принял решении в соответствии с постановлением суда 26 марта 2015 года, так как "подозреваемому Шепелеву было уже избрано заочно меру пресечения".



"А сейчас рассматривалось ходатайство о применении данной меры пресечения. Подозрение подтверждается соответствующими доказательствами, то есть следственным судьей этим решением подтверждено наши все доводы и наши все доказательства, подтверждающие как и подозрение, так и риски, предусмотренные статьей 177 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - добавил Кравченко.