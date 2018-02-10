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Суд арестовал беглого экс-депутата Шепелева на два месяца

10.02.2018 05:29
Бывшего депутата подозревают в ряде преступлений, в одном из которых проходит подозреваемым по уголовному производству о госизмене
Суд арестовал беглого экс-депутата Шепелева на два месяца
Александр Шепелев

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения беглому экс-депутату Александру Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года. Соответствующее решение объявила следственный судья Ирина Литвинова, передает УНИАН.

"Постановлением ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому Шепелеву Александру Александровичу меру пресечения в виде содержания под стражей, избранной согласно постановлению следственного судьи Печерского районного суда города Киева 26 марта 2015 года", - заявила судья.

Отмечается, что постановление немедленно вступило в силу после оглашения и может быть обжаловано в Апелляционном суде в течение пяти дней.

Заместитель начальника отдела процессуального руководства Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко подчеркнул, что суд принял решении в соответствии с постановлением суда 26 марта 2015 года, так как "подозреваемому Шепелеву было уже избрано заочно меру пресечения".

"А сейчас рассматривалось ходатайство о применении данной меры пресечения. Подозрение подтверждается соответствующими доказательствами, то есть следственным судьей этим решением подтверждено наши все доводы и наши все доказательства, подтверждающие как и подозрение, так и риски, предусмотренные статьей 177 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - добавил Кравченко.

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9 февраля правоохранители задержали беглого экс-депутата Александра Шепелева, которого подозревают в ряде преступлений и который до последнего времени находился на территории России. Помимо прочего он проходит подозреваемым по уголовному производству о госизмене.

Шепелев был доставлен в зал суда с обширными гематомами на лице. По сообщению 112 Украина, он заявил, что сотрудники СБУ "похитили его и избили". В СБУ заявили, что их сотрудники действовали исключительно в рамках законодательства.

Позже в суде Шепелев заявил, что его выкрали и побили неизвестные, которые представились сотрудниками военной прокуратуры. В ГПУ опровергли эту информацию.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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