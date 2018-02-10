Блокированием комиссии Украина-НАТО Венгрия помогает РФ - Фриз

Шантаж со стороны Будапешта не только контрпродуктивен, но и подрывает ситуацию с безопасностью в Европе, считает глава делегации в ПА Альянса

Блокируя проведение заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны, Венгрия способствует политике государства-агрессора России, направленной на разрушение Североатлантического альянса изнутри. Об этом в своем Facebook заявила глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Фриз.

Парламентарий выразила "глубокую обеспокоенность" позицией Будапешта в вопросе определения даты заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны. По ее мнению, такое поведение "не может быть обусловлено спорами вокруг образовательного закона".

"Следует признать, что позиция Венгрии, которая прибегла к фактическому шантажу, не только контрпродуктивна, но и подрывает ситуацию с безопасностью в Европе", - подчеркнула Фриз.

Она отметила, что политика РФ наряду с активностью террористической организации Исламское государство - "одна из ключевых угроз в европейском регионе и мире", а попытки Будапешта блокировать встречи комиссии Украина-НАТО на уровне глав Минобороны - "опасная практика смешивания двусторонних гуманитарных вопросов с вопросами безопасности и обороны целого региона".

"Таким образом, Венгрия не только опосредованно способствует ослаблению усилий НАТО по минимизации региональных рисков, но и способствует политике России по разрушению Организации Североатлантического договора изнутри", - заявила Фриз.

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Депутат добавила, что Украина "всегда открыта к переговорам и решению спорных вопросов в духе Альянса - за столом переговоров".

"Надеюсь, что Будапешт откажется от политики шантажа с признаками территориальных претензий к территории суверенной Украины", - подытожила она.

В январе 2018 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина на уровне министров обороны и причиной тому - "нарушение европейских и международных прав" в Украине, в частности, в виде языковой нормы закона об образовании.

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