Я работал президентом, мне не понравилось, спать нельзя, колоссальная нагрузка, подчеркнул секретарь СНБО Александр Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что не будет баллотироваться в президенты страны на следующих выборах в 2019 году. Об этом он сказал в интервью Hromadske.ua

Он опроверг слухи о том, что возглавит штаб нынешнего главы государства на предстоящих президентских выборах.

"Я работал президентом, мне не понравилось, спать нельзя, колоссальная нагрузка, поэтому я не планирую принимать в качестве кандидата в президенты и не планирую возглавлять любой штаб - любой, я подчеркиваю", - отметил он.

По его словам, политическими штабами должны заниматься те, кто занимается политикой.

"Тем больше я думаю, у Петра Алексеевича уже все распланировано, он не в первой кампании принимает участие, а вот другой вопрос - как сказано в Библии, когда царство разделено - оно обречено. То есть не может властная команда конкурировать между собой. Потому, что она не сможет заниматься реформами, экономикой, а только распрями. Власть должна быть единой командой ", - добавил Турчинов.

30 июня 2017 года президент Петр Порошенко заявил, что до обозначенного законодательством 2019 года парламентских выборов в Украине не будет.

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