Президент уволил с должности главу Укроборонпрома

Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Романа Романова с должности генерального директора госпредприятия Укроборонпром. Об этом сообщает пресс-служба президента.



"Освободить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора Государственного концерна Укроборонпром, - говорится в указе.



12 февраля генеральный директор Укроборонпрома Роман Романов заявил, что принял решение покинуть должность.

27 декабря премьер-министр Владимир Гройсман инициировал увольнение руководителя госконцерна Укроборонпром Романа Романова из-за ситуации с долгами по зарплате на Николаевском судостроительном заводе.

В этот же день, 27 декабря, генеральный директор государственного концерна Укроборонпром Роман Романов сообщил корреспонденту LIGA.net, что не собирается в отставку и продолжит исполнять свои обязанности.

31 января Кабинет министров попросил президента Украины уволить Романова.

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