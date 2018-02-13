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Президент уволил с должности главу Укроборонпрома

13.02.2018 00:14
Романов ранее объявил, что уходит в отставку
Президент уволил с должности главу Укроборонпрома
Роман Романов

Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Романа Романова с должности генерального директора госпредприятия Укроборонпром. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Освободить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора Государственного концерна Укроборонпром, - говорится в указе.

12 февраля генеральный директор Укроборонпрома Роман Романов заявил, что принял решение покинуть должность. 

27 декабря премьер-министр Владимир Гройсман инициировал увольнение руководителя госконцерна Укроборонпром Романа Романова из-за ситуации с долгами по зарплате на Николаевском судостроительном заводе.

В этот же день, 27 декабря, генеральный директор государственного концерна Укроборонпром Роман Романов сообщил корреспонденту LIGA.net, что не собирается в отставку и продолжит исполнять свои обязанности.

31 января Кабинет министров попросил президента Украины уволить Романова.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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