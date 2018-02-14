Украина в 2019 году может получить от США на оборону $200 млн

Озвученная сумма помощи силам безопасности Украины не окончательна - это лишь пункт в проекте бюджета США, который еще должен пройти через Конгресс

В проекте федерального бюджета Соединенных Штатов на 2019 год на укрепление безопасности и обороны Украины предусмотрено выделение $200 млн. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба посольства Украины в Вашингтоне.

"Согласно официально обнародованному документу, указанные средства предлагается направить на предоставление нашей стране военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения, разведывательную поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины", - уточнили дипломаты.

Посольство отмечает, что предлагаемая в проекте бюджета сумма на 2019 год увеличена на $50 млн.

"В проекте бюджета на 2019 год Украина включена в небольшой перечень стран, которые также будут получать помощь и по программе Государственного департамента "Международное военное финансирование", - заявили дипломаты.

В дальнейшем бюджетный запрос должен Конгресс США, где в него могут внести изменения и дополнения.

"Окончательные объемы помощи Украине будут известны уже после завершения всего процесса прохождения документа, который сейчас на начальной стадии", - сообщили в посольстве.

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15 ноября 2017 года палата представителей Конгресса США проголосовала за предоставление Украине в 2018 году $350 млн в сфере безопасности и расширила направления этой помощи.

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