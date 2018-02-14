Кремль заплатил Януковичу за отказ от Евроассоциации - Пономарев

По словам экс-депутата Госдумы, Кремль заплатил $1 млрд за то, чтобы окружение Януковича склонило его к принятию нужного для Кремля решения

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что Россия якобы подкупила экс-президента Виктора Януковича с целью "склонить его к правильному политическому решению". Об этом он рассказал во время допроса в Оболонском райсуде Киева.

По его словам, Кремль заплатил $1 млрд за то, чтобы окружение Януковича склонило его к отказу от Евроассоциации, что было бы выгодно РФ.

"Это был подкуп в прямом смысле. Была поставлена задача: финансово заинтересовать представителей "Семьи" Януковича. Потому что в РФ была точка зрения о том, что Украиной управляет конгломерат... Поэтому необходимо было создать условия, чтобы члены этой "семьи" могли бы извлечь прибыль.

Адвокат Виталий Сердюк высказал протест, так как якобы эти деньги получил не Янукович, а Украина от продажи государственных облигаций.

Но Пономарев отметил, что так называемая продажа облигаций была "классической инсайдерской сделкой", которая позволила обогатиться сыну Януковича Александру. На фондовом рынке в РФ участвовал один крупнейший инвестиционный фонд Templeton, также было еще несколько операций с дисконтом через другие фонды, заявил экс-депутат Госдумы, добавив, что в некоторых странах подобные сделки является уголовно наказуемым делом.

"Это было сделано для того, чтобы было принято необходимое политическое решение, чтобы окружение президента и члены его "семьи", сотрудники его администрации - те, кто смог в этом финансово участвовать, склонить его к "правильному", по мнению правительства России, решению - к отказу от подписания соглашения о Евроассоциации", - подытожил Пономарев.

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