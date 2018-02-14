В Борисполе вслед за Трухановым задержали его заместителя

Пограничники задержали заммэра Одессы Павла Вугельмана, прибывшего сегодня рейсом из Тель-Авива, и намерены передать его сотрудникам НАБУ

В аэропорту Борисполь пограничники задержали Павла Вугельмана - заммэра Одессы Геннадия Труханова, который ранее сегодня также был задержан в этом аэропорту и передан сотрудникам НАБУ. Об этом в своем Facebook сообщила журналист Наталья Седлецкая.

"В аэропорту Борисполь задержали заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана. Он прилетел из Израиля (рейс из Тель-Авива), сообщают мои источники в Борисполе", - написала она.

Седлецкая отметила, что так же, как и Труханова, пограничники задержали Вугельмана, чтобы передать сотрудникам НАБУ для официального вручения ему подозрения.

В пресс-службе Национального антикоррупционного бюро LIGA.net сообщили, что проверяют эту информацию и пока не могут ее подтвердить или опровергнуть. Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян на звонки и сообщения пока не отвечает.

Обновлено 13:55. Пресс-служба НАБУ официально сообщила, что в среду, 14 февраля, в аэропорту Борисполь детективы Бюро и прокуроры САП задержали мэра Одессы и его заместителя, подозреваемых в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК).

"Сейчас со всеми подозреваемыми выполняются следственные и процессуальные действия, а также решается вопрос избрания меры пресечения", - говорится в сообщении.

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Сегодня, 14 февраля, в аэропорту Борисполь пограничники задержали мэра Одессы Геннадия Труханова, фигурирующего в уголовном производстве Антикоррупционного бюро, и передали его сотрудникам НАБУ.

13 февраля 2018 года Бюро объявило Труханову о подозрении в присвоении и растрате имущества по делу одесского завода "Краян".

Осенью 2016 года мэрия Одессы приобрела здание бывшего завода "Краян" за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016-го сама приобрела этот комплекс на аукционе за 11,5 млн грн. НАБУ добилось того, чтобы 185 млн грн на счетах в банке "Пивденный" были арестованы, однако идут постоянные попытки снять арест.

Одесские СМИ писали, что к таким махинациям якобы причастен Труханов. Осенью 2017 года его допросили в НАБУ как свидетеля.

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