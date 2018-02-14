Аваков: Мы приблизились к безвизовому режиму с Южной Кореей

Министр сообщил, что во время визита в Сеул делегации МВД удалось обсудить ряд ключевых вопросов сотрудничества

Украина приблизилась к завершению переговоров о безвизовом режиме с Южной Кореей. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook.

"Нужен ли нам безвиз с 11-й экономикой мира? Вопрос риторический! Очень рад, что нам удалось вплотную приблизиться к соглашению по этому вопросу", - написал он.

Аваков сообщил, что во время визита в Сеул делегации МВД удалось обсудить ряд ключевых вопросов сотрудничества.

"На встрече с министром МВД, генеральным комиссаром полиции, председателем Совета при президенте мы выполнили свою работу для завершения переговоров по пакету взаимного признания личных документов граждан, водительских прав и безвизового режима для граждан Украины", - написал глава МВД.

Аваков отметил "высокую мотивацию и заинтересованность корейской стороны в сотрудничестве с Украиной".

В начале февраля в МИДе заявили, что работают над отменой визового режима со странами шенгенского "белого списка" - т.е. теми, граждане которых имеют право безвизового въезда в ЕС.

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