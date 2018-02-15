Суд отпустил Труханова на поруки депутата от БПП

Решение отпустить Геннадия Труханова на поруки принял судья Соломенского суда Киева Максим Вишняк

Соломенский райсуд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова, передает корреспондент LIGA.net.

Такое решение принял судья Соломенского суда Киева Максим Вишняк.

Труханов по решению суда должен сдать паспорта для выезда за границу, являться в суд и на следственные действия. А также воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями.

Срок действия этого судебного решения - до 15 апреля.

Сегодня в Соломенском суде Киева Труханову избирали меру пресечения: его подозревают в присвоении и растрате имущества по делу одесского завода "Краян".

Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала для Труханова содержания под стражей с возможностью внесения 50 млн грн залога.

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Осенью 2016 года мэрия Одессы приобрела здание бывшего завода "Краян" за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016-го сама приобрела этот комплекс на аукционе за 11,5 млн грн. НАБУ добилось того, чтобы 185 млн грн на счетах в банке "Південний" были арестованы, однако идут постоянные попытки снять арест.

Одесские СМИ писали, что к таким махинациям якобы причастен Труханов. Осенью 2017 года его допросили в НАБУ как свидетеля.

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