Дуда против упоминания украинских националистов в законе об ИНП

По данным КС, Дуда опротестовал положения обновленного закона о ИНП, в которых использованы обороты "украинские националисты" и "Восточная Малопольша"

Президент Польши Анджей Дуда, отправляя в Конституционный суд представление о заключение о соответствии Конституции обновленного закона о Институт национальной памяти, опротестовал, в частности, формулировку, касающающуюся "украинских националистов". Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на Конституционный суд.

Информация о представлении президента в КС называется "Противодействие фальсификации польской истории; защита доброго имени Республики Польша и польского народа".

Из сообщения на странице КС следует, что президент опротестовал положения обновленного закона о ИНП, в которых использованы обороты "украинские националисты" и "Восточная Малопольша". В обновленном законе говорится о "действиях, совершенных украинскими националистами в 1925-1950 годах, состоящие на использовании насилия, террора и других форм нарушения прав человека в отношении отдельных лиц и групп людей". В законе также указано, что такими преступлениями было участие украинских националистов в уничтожении евреев и совершенные ими убийства граждан ІІ Речи Посполитой на Волыни и в Восточной Малопольше.

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26 января 2018 года правки в закон об Институте нацпамяти Польши, предусматривающие, в частности, наказание за отрицание "преступлений украинских националистов" против поляков, были одобрены Сеймом, а 1 февраля - Сенатом.

6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал этот документ, хотя ранее в тот же день Верховная Рада призвала его не делать этого. Одновременно с этим польский лидер направил закон в Конституционный суд для анализа его положений.

Положения закона вызвали протесты в Украине и Израиле, а также обеспокоенность в США и Франции.

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