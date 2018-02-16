Украинец Захтей получил 6,5 лет за "подготовку диверсий в Крыму"

42-летнего уроженца Львовской области, который проживал в Саках, оккупанты назначили "виновным" - его отправят отбывать срок в колонию строгого режима

Так называемый Верховный суд Крыма вынес решение по фигуранту дела "крымских диверсантов" Андрею Захтею: оккупационный режим посчитал, что украинец виновен в "подготовке диверсии, незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ". Ему дали 6,5 лет колонии строгого режима, сообщил у себя в Facebook крымский журналист Антон Наумлюк, который пишет о репрессиях на захваченном Россией полуострове.

Кроме того, политзаключенного оштрафовали на 220 тысяч рублей (около 100 тыс грн, - ред.).

Приговор вынес "судья" Сергей Погребняк.

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Силовики оккупантов задержали Захтея летом 2016 года во время инцидента в районе Армянска, когда были убиты сотрудник ФСБ и контрактник ВС РФ. В сфабрикованном деле говорится, что задержанный "должен был в районе поселка Суворово встретить украинскую диверсионную группу, которая готовила подрыв Керченской переправы и других объектов". По данным украинской разведки, на самом деле там произошла перестрелка между сотрудниками ФСБ и военными РФ, и эту ситуацию преподнесли как "диверсию Украины".

Независимые адвокаты не смогли получить доступ к Захтею вплоть до этапирования в Лефортово, где он рассказал о пытках после задержания. После возвращения в Крым политзаключенный "добровольно" заключил сделку со "следствием", по условиям которой отказался от независимых адвокатов. Ранее он говорил своим адвокатам, что признание из него выбили пытками. Журналистов пустили только на оглашение результативной части приговора.

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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