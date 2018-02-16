Полицейский компонент важен для введения миротворцев - Климкин
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что в миротворческой миссии ООН по Донбассу обязательно должен быть полицейский компонент. Об этом он сказал в Германии на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Важен в этом докладе…полицейский компонент (Институт Хадсона и Ричард Гован сделали доклад о миротворцах, который отражает реальную ситуацию, - ред.). Как это будут обеспечивать? Поскольку в начале миротворцы должны добиться того, чтобы Россия вышла, все оружие было собрано или вывезено на территорию России или попало под контроль не только СММ, но и миротворцев. Но что дальше. Кто будет арестовывать? Кто будет контролировать, кто будет разоружать? Поэтому должен быть полицейский компонент", - подчеркнул Климкин.
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По его словам, главное, что Россия убралась из Донбасса и передала контроль за оккупированными территориями международным организациям и Украине.
"Каким образом это будет происходить, по какой последовательности - вот это фундаментальный вопрос: как мы можем сделать формат этой миссии. А если мы достигнем этого политического решения, то мы решим, будет ли это 18 тысяч или 25 тысяч (миротворцев, - ред.)", - добавил Климкин.
Он считает, что РФ намерена сохранить свой "протекторат" в Донбассе и дестабилизировать Украину.
"Все понятно: они хотят оставить Донбасс под своим контролем, легитимизировать его, а потом пытаться его как своеобразного троянского коня запихивать в состав Украины. Такого не будет по определению", - сказал министр.
Глава МИД уточнил, что не ожидает никакого прорыва с министром иностранных дел РФ.
"Поэтому разговор (с Сергеем Лавровым - ред.) будет очень сложным, я это прекрасно понимаю.... Какого-то прорыва не ожидаю, но будем стараться давить как только можно", - подчеркнул Климкин.
Климкин планирует встретиться на полях Мюнхенской конференции по безопасности с Лавровым и обсудить с ним, в частности, ситуацию в Донбассе, развертывание там миротворческой миссии, освобождение заложников.
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