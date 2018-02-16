САП завершила расследование по Полякову и Розенблату

С понедельника адвокаты подозреваемых начнут знакомиться с материалами производства

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве против народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которых подозревают в коррупции. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил адвокат Полякова Ярослав Билявский.

"Да, со своей стороны подтверждаем эту информацию (о завершении расследования)", - сказал Билявский.

По его словам, с понедельника адвокаты подозреваемых начнут знакомиться с материалами производства.

11 июля 2017 года Рада поддержала снятие с фигурантов так называемого янтарного дела Розенблата и Полякова депутатской неприкосновенности, однако не дала согласия на их задержание и арест.

Розенблат, по версии детективов НАБУ, получил через приближенных лиц $280 тысяч так называемого поощрения за содействие в решении вопроса о внесении изменений в законодательство, а также якобы влиял на должностных лиц ряда ведомств, органов местного самоуправления, суда и прокуратуры.

Поляков подозревается в получении $7,5 тысяч неправомерной выгоды и использовании служебного положения и полномочий для получения финансовой поддержки от бизнеса.

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