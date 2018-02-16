Глава МИД Венгрии обвинил Украину в "международной кампании лжи"

Официальный Киев не пригласил представителей венгров Закарпатья на встречу по образовательному закону, утверждает венгерский министр Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в запуске "международной кампании лжи" по поводу закона об образовании и заявил, что украинские власти якобы не пригласили венгров Закарпатья на консультации по языковой норме этого документа. Соответствующее заявление опубликовано на сайте венгерского МИД.

"Украина, стремящаяся к евроинтеграции, в последнее время серьезно нарушила международные законы о защите меньшинств, соблюдения которых также строго требует Евросоюз", - сказал Сийярто.

Министр утверждает, что Украина "запустила международную кампанию лжи против Венгрии и закарпатских венгров". Он пояснил, что венгры Закарпатья "не присутствовали на встрече с украинским правительством в Киеве, на которой состоялись переговоры по закону об образовании, в соответствии с требованиями Венецианской комиссии".

По словам Сийярто, официальный Киев якобы не приглашал представителей закарпатского венгерского меньшинства на консультацию по образовательному закону.

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Если бы венгры все же присутствовали на этой встрече, то "указали бы на все намерения и цели принятого закона, который грубо нарушает международное право и права закарпатских венгров и в который ЕС и Венецианская комиссия попросили Украину внести правки", считает глава МИД.

"Венгрия призывает Украину приостановить имплементацию закона об образовании вместо проведения международной кампании лжи, пока не будет достигнуто соглашение с закарпатскими венграми по всем деталям", - заявил Сийярто, подчеркнув, что Украина "должна наконец начать переговоры" с представителями меньшинства.

Венгерский министр также утверждает, что Украина запустила "кампанию лжи", чтобы скрыть тот факт, что она "демонстрирует полное пренебрежение решением Венецианской комиссии".

14 февраля 2018 года министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что представители венгерского меньшинства отказались участвовать в консультациях по языку образования.

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