За 2017 год в суд ушло 32 обвинения по делам Майдана - Горбатюк

По словам Горбатюка, в суд направлено 250 обвинительных актов против 252 человек и 50 получили приговоры, но за совершение убийств приговоров нет

За 2017 год в суд были направлены 32 обвинительных акта и вручено 50 подозрений в рамках расследования преступлений на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом сообщил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает 112 канал.

"В течение прошедшего года объявлено о подозрении более 50-ти. Относительно 32-х - обвинительные акты направлены в суд. По событиям 18 февраля были установлены лица, которым инкриминировалось совершение трех убийств и 33-х огнестрельных ранений. В то же время, невзирая на такие тяжелые обвинения, суд нашел возможным оставить одного, снять меру пресечения, а другого - вообще без меры пресечения оставить. И они покинули Украину и исчезли в РФ", - сказал Горбатюк.

По его словам, относительно событий 18-20 февраля - выдвинуты подозрения руководителям правоохранительных органов и государства, которым инкриминируется организация этих убийств.

Он добавил, что в целом с начала расследования в суд направлено 250 обвинительных актов относительно 252 человек и 50 получили приговоры, но за совершение убийств на Майдане на сегодняшний день приговоров нет.

"Всего с начала расследования объявлено о подозрении 412 лицам, в суд направлено 250 обвинительных актов относительно 252-х человек, а 50 получили приговоры. Но эти цифры касаются именно всех преступлений, то есть после побобев, составления неправдивых рапортов. Если говорить об убийствах, то извещены о подозрении более 60 человек - начиная от исполнителей и заканчивая организаторами этих преступлений. При этом за совершение убийств на Майдане на сегодняшний день приговоров нет", - отметил Горбатюк.

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По данным Генпрокуратуры, во время Евромайдана в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли.

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18 февраля 2018 года президент Петр Порошенко заявил о готовности принять участие в судебном процессе по расследованию преступлений против участников Революции достоинства.



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