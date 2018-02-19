Представление ГПУ на арест депутата Бакулина поступило в Раду

Вначале представления рассмотрит регламентный комитет, а затем депутаты определятся голосованием - лишать ли Бакулина неприкосновенности

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий получил от ГПУ представление на снятие неприкосновенности с Евгения Бакулина и передал его в регламентный комитет. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"Только что получил от генерального прокурора Украины представления о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Бакулина Евгения Николаевича, члена депутатской фракции Оппозиционный блок", - написал Парубий.

Спикер отметил, что сразу же передал документы на рассмотрение регламентного комитета.



2 февраля 2018 года Луценко сообщил, что ГПУ будет просить у Рады согласия на привлечение Бакулина к уголовной ответственности по ст. 255 (создание организованной преступной группировки), ст. 191 (хищение государственных средств в особо крупных размерах) и другим статьям УК в рамках дела "вышек Бойко".

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В 2010-2014 годах Бакулин был главой правления НАК Нафтогаз Украины. В марте 2014-го его арестовали по подозрению в нанесении ущерба бюджету на сумму около $4 млрд, однако затем он вышел под залог в 10 млн грн.

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