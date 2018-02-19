У Порошенко осудили "вандализм" в офисе Россотрудничества

Замглавы АП отметил, что Украина не должна калькировать действия государства-оккупанта

В Администрации президента назвали "актом вандализма" инцидент в офисе Россотрудничества в Киеве, когда представители националистических организаций ворвались в здание, расписали стены в нем антироссийскими лозунгами и сожгли флаг РФ. Об этом в комментарии Радио Свобода сказал замглавы АП Константин Елисеев.

Он отметил, что Украина не должна калькировать действия государства-оккупанта.

"Я как дипломат хочу отметить, что акты вандализма, которые происходили на территории Украины, - неприемлемы. Мы должны вести себя достойно, мы демократическое, цивилизованное государство, и не должны зеркально делать то, что делает государство-оккупант на территории Украины или то, что делает Россия в отношении украинцев на российской территории", - сказал Елисеев.

Он отметил, что Украина уважает право на мирный протест, но произошедшее в Россотрудничестве мирной акцией назвать нельзя.

"Украина позиционирует себя как цивилизованное государство, где уважают права людей, а также права людей на мирные акции. А то, что происходит, - это не совсем мирное. Надеюсь, что будут сделаны выводы нашими правоохранительными органами, и те, кто, спровоцировали или были непосредственными участниками, должны понести соответствующее наказание", - добавил замглавы АП.

17 февраля активисты националистических организаций ворвались в здание представительства российского Федерального агентства по делам СНГ Россотрудничество, расписали стены антироссийскими лозунгами и сожгли флаг РФ, пообещав разгромить его после. Полиция Киева обещает наказать организатора беспорядков.

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