РФ захочет оспорить юрисдикцию суда по "морскому" иску - Зеркаль

Вчера Киев подал в Международный суд ООН документы о нарушении Россией Конвенции по морскому праву. Дело может развиваться двумя путями, заявили в МИД

Россия, вероятно, будет пытаться оспаривать юрисдикцию Международного трибунала ООН рассматривать иск Украины к государству-оккупанту по нарушению морского права первой в Черном и Азовском морях, который вчера был подан в Гаагу. Об этом в программе "Час. Підсумки дня" в эфире 5 канала рассказала замглавы МИД Елена Зеркаль, которая будет представлять Украину в суде.

Первый вариант, по ее словам, состоит в разделении процесса на две фазы, после чего он идет "по обычному рассмотрению по существу и по юрисдикции вместе". При этом у РФ будет девять месяцев на подготовку контрмеморандума, начиная с 19 февраля 2018 года.

Однако, считает дипломат, будет применен второй вариант.

"Они (россияне, - ред.) могут в течение трех месяцев подать возражения по отсутствию юрисдикции трибунала рассматривать это дело", - уточнила Зеркаль, добавив, что это наиболее вероятный сценарий с учетом предстоящих выборов президента в России.

При таком развитии событий у Кремля будет три месяца на подготовку возражений, то есть до 19 мая включительно. После этого у Киева также будет три месяца на подготовку своих контраргументов по юрисдикции, за чем последует назначение даты слушания судом и его сроков.

Уже после слушания выяснится, сколько потребуется времени для вынесения вердикта, подчеркнула замглавы МИД.

Сегодня, 20 февраля, исполняется ровно четыре года с начала агрессии РФ против Украины, которая началась с захвата Крыма.

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

19 февраля 2018 года Украина подала иск к России в Международный арбитраж в Гааге за нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которые произошли и происходят в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. В документе - около 500 приложений. Представителем Украины в суде по этому делу назначена заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

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