Защита Сущенко закончила ознакомление со сфабрикованным делом ФСБ

Адвокату Марку Фейгину осталось ознакомиться еще с вещественными доказательствами

Адвокат незаконно удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил в Twitter, что завершил ознакомление с материалами дела.

"Я и Роман Сущенко закончили ознакомление с 12 томами дела. Остались вещдоки. До конца недели закончим", - написал Фейгин.

24 января 2018 года Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Сущенко до 30 марта 2018 года. Фейгин подал апелляционную жалобу на решение суда.

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