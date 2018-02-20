Порошенко провел телефонные переговоры с Меркель о миротворцах

Особое внимание во время разговора было уделено вопросу освобождения заложников

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого обсуждались темы выполнения минских соглашений, освобождения заложников и работы Специального центра по контролю и координации в Донбассе (СЦКК). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Собеседники отметили необходимость консолидации режима прекращения огня", - сказано в сообщении.

Особое внимание во время разговора было уделено вопросу освобождения заложников. Стороны отметили необходимость продолжения совместной работы для освобождения в ближайшее время всех украинских заложников и политических заключенных.

Порошенко и Меркель обменялись мнениями по вопросам, связанным с восстановлением эффективной работы СЦКК, и возможности развертывания миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Также стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в реализации программы реформ в Украине.

"Петр Порошенко и Ангела Меркель договорились продолжить поддерживать контакты по всем вышеупомянутым вопросам, в том числе в нормандском формате", - сообщили в АП.

Напомним, встреча глав МИД стран нормандской четверки в полном составе так и не состоялась в Мюнхене.

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