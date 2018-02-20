Порошенко провел телефонные переговоры с Меркель о миротворцах
Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого обсуждались темы выполнения минских соглашений, освобождения заложников и работы Специального центра по контролю и координации в Донбассе (СЦКК). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Собеседники отметили необходимость консолидации режима прекращения огня", - сказано в сообщении.
Особое внимание во время разговора было уделено вопросу освобождения заложников. Стороны отметили необходимость продолжения совместной работы для освобождения в ближайшее время всех украинских заложников и политических заключенных.
Порошенко и Меркель обменялись мнениями по вопросам, связанным с восстановлением эффективной работы СЦКК, и возможности развертывания миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Также стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в реализации программы реформ в Украине.
"Петр Порошенко и Ангела Меркель договорились продолжить поддерживать контакты по всем вышеупомянутым вопросам, в том числе в нормандском формате", - сообщили в АП.
Напомним, встреча глав МИД стран нормандской четверки в полном составе так и не состоялась в Мюнхене.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
17:39
-
вчера
16:15
-
вчера
15:20
-
вчера
14:25
-
вчера
12:43
Новости партнеров
- 143587
- 80700
- 63145
- 25512
- 22408