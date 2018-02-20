Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

На заседании военного кабинета президент подписал закон, который определяет Россию как страну-агрессора и усиливает правовую базу применения ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей №7163.

Сегодня на заседании военного кабинета Порошенко напомнил, что 20 февраля 2014 года с незаконной аннексии Крыма началась военная агрессия РФ. "И не надо думать, что целью Российской Федерации был Крым или восток нашего государства. Я уверен, что целью есть, была и остается вся Украина", - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что будет очень символично именно в этот день, 20 февраля, спустя четыре года после начала агрессии, подписать закон о реинтеграции Донбасса.

Он напомнил, что закон квалифицирует Россию как страну-агрессора; юридически определено, что именно РФ оккупировала часть украинской территории; закон существенно усиливает правовую базу применения ВСУ и других силовых подразделений для обороны.

"Очень важно, что этот закон обеспечивает правовой механизм, в том числе политико-дипломатическим путем, возвращения этих территорий", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что закон не нарушает международных обязательств Украины, в том числе Минские договоренности, как на этом настаивает Россия.

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Также Порошенко анонсировал, что в закрытой части военного кабинета расскажет о результатах переговоров с министром обороны США, премьером Великобритании, президентом Еврокомиссии. "Есть у нас позитивные новости о получении в ближайшее время долгожданного оборонного оружия. Есть определенные позитивные результаты по модернизации наших Вооруженных Сил", - сказал он.

18 января 2018 года Верховная Рада приняла законопроект №7163, который для удобства в СМИ принято называть документом "о деоккупации и реинтеграции". Во втором чтении и в целом его поддержали 280 народных депутатов.

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