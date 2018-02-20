С начала боевых действий в Украине задержали 11 россиян - Матиос
20.02.2018 23:31
Среди задержанных россиян трое - кадровые военные. Обвинительные акты по всем направлены в суд
Анатолий Матиос
За четыре года боевых действий в Донбассе украинские спецслужбы задержали 11 граждан России. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала 112.
Среди них трое кадровых военнослужащих. Обвинительные акты по всем задержанным направлены в суд.
По словам Матиоса, в разные периоды конфликта в Донбассе было от трех до 16 тысяч российских военных. Он отметил, что Украина не ведет наступательную войну, поэтому задержанных россиян сравнительно немного.
Читайте также: "ИхТамНет": ОБСЕ сообщила о россиянах недалеко от Донецка
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 143587
- 80700
- 63145
- 25512
- 22408
Спецпроекты
Новости партнеров