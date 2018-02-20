С начала боевых действий в Украине задержали 11 россиян - Матиос

Среди задержанных россиян трое - кадровые военные. Обвинительные акты по всем направлены в суд

За четыре года боевых действий в Донбассе украинские спецслужбы задержали 11 граждан России. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала 112.



Среди них трое кадровых военнослужащих. Обвинительные акты по всем задержанным направлены в суд.

По словам Матиоса, в разные периоды конфликта в Донбассе было от трех до 16 тысяч российских военных. Он отметил, что Украина не ведет наступательную войну, поэтому задержанных россиян сравнительно немного.

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