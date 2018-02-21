Генпрокуратура хочет передать дело Лукаш в НАБУ - Горбатюк

По словам Горбатюка, кроме экс-министра Лукаш и ее заместителя Иващенко, в этом уголовном деле фигурируют еще 13 человек

Генпрокурор Юрий Луценко 15 февраля подписал постановление, согласно которому дело в отношении экс-министра юстиции Елены Лукаш, экс-заместителя Юрия Иващенко и других служащих министерства должно быть передано для расследования Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщил руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает Укринформ.

По его словам, уголовное дело по подозрению экс-министра юстиции уже передавалось решением генпрокурора в НАБУ в прошлом году, когда Генпрокуратура 20 ноября утратила право осуществлять расследование. В январе 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура вернула уголовное производствое в департамент спецрасследований в связи с возобновлением с 15 декабря 2017 года полномочий следователей прокуратуры относительно расследования уголовных дел. Поэтому генпрокурор теперь во второй раз принял решение о передаче этого уголовного производства в НАБУ.

"Мы обжаловали данное постановление 20 февраля. Написали генпрокурору, что его решение не отвечает требованиям закона и призвали дать возможность завершить расследование", - отметил Горбатюк.

Он рассказал, что его подразделение еще в феврале 2017 года подготовило документы для сообщения о подозрении экс-министру Лукаш и другим фигурантам уголовного дела. Но из-за того, что некоторые фигуранты этого производства имеют статус адвоката, сообщение о подозрении должен подписать заместитель генпрокурора, курирующий Департамент спецрасследований. По словам Горбатюка, сначала сообщение о подозрении отказывался подписывать заместитель генпрокурора Юрий Столярчук, а потом - заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская, которой позднее подчинили Департамент спецрасследований.

"Таким образом, с февраля прошлого года руководство ГПУ не согласовывает сообщение о подозрении экс-министру Лукаш. Соответственно следователи и прокуроры лишены возможности направить это дело в суд", - сказал Горбатюк.

По мнению руководителя департамента спецрасследований, "действия заместителей генпрокурора, которые не подписывали сообщение о подозрении и вообще не принимали ни единого процессуального решения, нереагирование генпрокурора на жалобы относительно таких действий заместителей с последующей передачей дела в производство НАБУ ведут к тому, чтобы не было принято законное решение - привлечены к ответственности лица, доказательства относительно которых собраны следователем и прокурором".

Он напомнил, что, кроме экс-министра Лукаш и ее заместителя Иващенко, в этом уголовном деле фигурируют еще 13 человек.

В целом, по словам Горбатюка, руководство ГПУ хочет снова вернуть в НАБУ примерно 25 уголовных дел из Департамента спецрасследований.

Горбатюк также сообщил, что продолжается расследование уголовного производства по подозрению нардепа Сергея Клюева в легализации имущества, полученного преступным путем, и предоставлении Януковичу неправомерной выгоды в виде покупки 100% уставного капитала компании "Танталит" на сумму 146 млн 629 тыс 340 грн.

Ранее генпрокурор Луценко уже объяснял, что его заместитель Стрижевская не согласовывает сообщение о подозрении экс-министру юстиции Лукаш из-за недостаточности собранных доказательств.

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Генпрокуратура с 2014 года расследует уголовное производство в отношении экс-министра юстиции Лукаш и ее заместителя Иващенко в совершении уголовных нарушений, предусмотренных частью 5 статьи 191, а также статьей 366 УК - служебный подлог. Речь идет о завладении средствами государственного бюджета на сумму 2,5 млн грн.

Ограничительные меры против Януковича и его окружения ЕС ввел в марте 2014 года, раз за разом продлевая их в начале каждой весны.

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