Допрос Порошенко в суде был прекращен досрочно

Дача показаний президентом досрочно закончилась после того, как юристы Януковича задали ему вопрос о Мальдивах; Порошенко не успел на него ответить

Оболонский районный суд досрочно прекратил онлайн-допрос действующего президента Петра Порошенко в деле о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича. Такое решение из-за поведения адвокатов последнего огласил судья Владислав Девятко, передает корреспондент LIGA.net.

После короткого допроса главы государства стороной обвинения свои вопросы начали задавать адвокаты Януковича. Большинство из них суд отклонил, поскольку они не имели прямого отношения к делу. "Вы или не хотите, или боитесь его допрашивать", - сказал им Девятко.

Судья также допустил, что юристы Януковича специально наполняют заседание такими вопросами, чтобы суд их снимал, "а вы потом жаловались".

После вопроса о том, почему у Януковича забрали президентские полномочия, Порошенко ответил по своей инициативе: "Мотивацией по постановлению о возложении обязанностей на Турчинова (а оно, кстати, не прекращало полномочий Януковича) стало то, что он исчез. С ним не было связи. И никто не знает, где он: в Симферополе, Севастополе, Анапе, Красноярском крае или Ростове. А против страны нашей осуществляется агрессия".

(LIGA.net напоминает, что вскоре после бегства Януковича депутаты приняли постановление о самоустранении главы государства, назначив взамен и.о. президента Александра Турчинова.)

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Адвокаты Януковича в ответ спросили, почему, когда Порошенко был в начале 2018 года в зимнем отпуске на Мальдивских островах, "и никто неделю не знал, где он находится", никто не принимал постановлений о самоустранении.

Порошенко не успел ответить на этот вопрос.

"Петр Алексеевич, я прошу прощения. Наверное, я был прав. Умышленно защитники задают вопросы, которые не касаются уголовного производства. Я вынужден прекратить ваш допрос", - сказал судья.

На допрос Порошенко у адвокатов Януковича оставалось еще 20 минут (заявленное время до 15:30).

"Это остается на вашей репутации и вашей совести. Это ваш выбор", - сказал Девятко адвокатам и объявил перерыв до четверга (до 10:00).

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Завтра начнется допрос свидетелей защиты.

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