Украина может вернуть арестованные в Швейцарии деньги Иванющенко

Швейцарские суды отказались разморозить миллионные счета, которые связывают с бывшим депутатом-регионалом, фигурирующим в так называемом киотском деле

Украина может рассчитывать на возвращение 72 млн швейцарских франков, которые заблокированы на счетах в Швейцарии, связанных с бывшим народным депутатом от Партии регионов Юрием Иванющенко. Об этом сообщили в швейцарском Федеральном ведомстве юстиции, передает DW.

"Если заблокированные средства имеют криминальное происхождение, Украина сможет добиваться их передачи при условии, что будут действующие решения судов", - отметили в ведомстве.

Адвокаты фирм Иванющенко добивались разморозки вышеназванной суммы, арестованной на швейцарских счетах жены экс-депутата Ирины Иванющенко по так называемому киотскому делу. Защита уверяла, что эти средства якобы не имеют никакого отношения к уголовному производству, которое "уже давно должно было быть закрыто".

Однако швейцарские судьи не согласились с требованиями адвокатов: 30 октября 2017 года их отклонил Федеральный уголовный суд, а 17 ноября - Федеральный суд, последняя инстанция. Несколько недель назад эти постановления были обнародованы в реестре судебных решений Швейцарии.

Как сообщили в Федеральном ведомстве юстиции, в конце ноября 2017-го - после того, как суды отклонили требования Иванющенко - Швейцария передала украинским правоохранителям документы о банковских счетах и операциях, связанных с экс-депутатом.

В июле 2013 года багамская компания тремя траншами перевела более $30 млн на счет Ирины Иванющенко в банке Цюриха. Впоследствии швейцарский суд установил, что средства попали в Швейцарию "через запутанное хитросплетение офшорных фирм и счетов", пишет DW.

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В 2014-м Генпрокуратура открыла уголовное дело против Юрия Иванющенко по факту возможного незаконного обогащения на 72 млн швейцарских франков. Бывшего депутата-регионала заподозрили в организации завладения бюджетными средствами, полученными Украиной от продажи квот Японии на выбросы парниковых газов по Киотскому протоколу.

Весной 2013 года подконтрольные Ирине Иванющенко фирмы получили от государства без тендера многомиллионный заказ на утепление школ и других объектов социнфраструктуры за счет "киотских" средств.

Установлено, что супруга экс-нардепа через инвестиционный фонд Новые технологии и британскую компанию Goodlight Capital Limited была соучредителем компании Карпатыбудинвест, фигурирующей в "киотском деле".

Долю в компании Rollexa Limited - последнем звене в этой цепи подставных фирм - по данным британского реестра, имела и дочь Иванющенко Даяна (Яна), которая с 2013 года проживает в США как певица Ivy Lane.

Вскоре после открытия дела против Иванющенко Rollexa Limited, которая владела 50% Goodlight Capital Limited, была ликвидирована, а ее долю переоформили на другие подставные фирмы.

В ноябре 2017 года Европейский суд общей юрисдикции отменил санкции ЕС против Иванющенко.

В феврале 2017-го Верховный суд без уведомления Генпрокуратуры принял решение закрыть все дела против Иванющенко.

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