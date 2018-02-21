Защита Януковича хочет еще раз допросить Порошенко

Один из адвокатов возмутился тем, что суд снял большинство вопросов защиты к свидетелю, ведь было подготовлено более 200 вопросов к президенту

Защита беглого экс-диктатора Виктора Януковича будет просить суд еще раз допросить президента Петра Порошенко. Об этом заявил один из адвокатов Януковича Виталий Сердюк журналистам после завершения заседания, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы будем заявлять ходатайство о вызове и повторном допросе в качестве свидетеля Петра Порошенко. Надеюсь, что у него высвободится несколько часов и возможность ответить на вопросы, как защиты, так и простых людей, которые передали свои вопросы нам", - сказал он.

Сердюк возмутился тем, что суд снял большинство вопросов защиты к свидетелю. По его словам было подготовлено более 200 вопросов к президенту.

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Президент давал показания в режиме видеоконференции на заседании суда по делу о госизмене беглого экс-президента Януковича. Он отвечает на вопросы суда, находясь в Администрации президента на Банковой.

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