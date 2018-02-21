Суд закрыл производство против Колобова - адвокат

Это решение суд принял сегодня в связи с истечением срока давности

Печерский районный суд Киева закрыл уголовное производство в отношении бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил адвокат Игорь Фомин.

Это решение суд принял сегодня в связи с истечением срока давности.

Согласно сообщению, в декабре 2017 года представитель Генпрокуратуры обратился в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности Колобова, подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 367 (Служебная халатность) УК.

Согласно решению суда разрешить Колобову принять участие в заседании в режиме видеоконференции, экс-министр зарегистрирован и проживает в городе Аликанте (Испания).

Колобов занимал пост министра финансов с 28 февраля 2012 года по 27 февраля 2014 года.

Служба безопасности Украины объявила Колобова в розыск в октябре 2014 года. Из поля зрения украинских правоохранителей он исчез в начале августа. Экс-министр разыскивается как подозреваемый в совершении преступления по статье "присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или совершенная организованной группой".

Суд по ходатайству Генпрокуратуры Украины заочно арестовал экс-министра.

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