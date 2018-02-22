Северный поток-2 сильно подорвет независимость Украины - Госдеп

США выступают за самодостаточное энергобудущее Украины, а реализация проекта газопровода России этому помешает, заявил замглавы Госдепа Джон Салливан

Проект российского газопровода Северный поток-2 подрывает намерения Соединенных Штатов сохранить энергетическую независимость стран Европы и диверсификации энергетики на этом континенте. Такое мнение выразил во время выступления в Дипломатической академии Украины заместитель госсекретаря США Джон Салливан, пишет УНИАН .

Дипломат подчеркнул, что США выступают против его строительства.

"Будущее, которое не будет зависеть от России, и не будет инструментом российской агрессии; мы по этой причине против газопровода Северный поток-2", - сказал он и добавил, что Вашингтон выступает за устойчивое, независимое и самодостаточное энергетическое будущее Украины.

При этом представитель Госдепартамента выразил обеспокоенность, что газопровод "по меньшей мере существенным образом подорвет независимость Украины, ее энергетический сектор и ее экономику".

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Проект предполагает строительство двух ниток газопровода в обход Украины общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG, занимающаяся планированием строительства, принадлежит российскому Газпрому на 100%. Половину стоимости газопровода (до 10 млрд евро) должны профинансировать пять европейских нефтегазовых компаний - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

В декабре 2017 года премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Северный поток-2 может представлять смертельную угрозу для безопасности Украины, назвав его "очень вредным проектом, угрожающий безопасности Центральной Европы". По его словам, Северный поток-2 "сильно связывает ФРГ и РФ, и заставляет Польшу снова подвергнуться ценовому давлению Газпрома".

Французская энергокорпорация Engie продолжит поддерживать Северный поток-2, несмотря на санкции США, хотя 30 ноября 2017 года в Дании приняли закон, запрещающий прохождение газопровода через ее территориальные воды. В то же время власти немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания одобрили строительство Северного потока-2 по дну Балтийского моря.

В Газпроме хотят начать строительство уже весной 2018 года.

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