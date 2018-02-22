Суд по делу Труханова перенесли из-за неработающих микрофонов
Суд по ходатайству САП об отстранении фигуранта уголовного дела Геннадия Труханова от должности мэра Одессы перенесли на вторник, 27 февраля, на 14:00. Такое решение судья Соломенского суда Киева Дмитрий Кратко принял по той причине, что в зале заседаний не работают микрофоны для записи стенограммы, передает корреспондент LIGA.net.
Специализированная антикоррупционная прокуратура просила отстранить Труханова от должности мэра, чтобы он не мог оказывать давление на свидетелей и искажать доказательства.
Адвокаты подозреваемого в свою очередь заявили, что таких рисков нет, поскольку свидетели уже допрошены, а финансовая документация изъята.
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Осенью 2016 года мэрия Одессы приобрела здание бывшего завода "Краян" за 185 млн грн, однако то же здание в начале 2016-го уже было продано за 3,8 млн грн, и позднее перепродано за 11 млн грн. НАБУ добилось того, чтобы 185 млн грн на счетах в банке "Пивденный" были арестованы. СМИ писали, что к этим махинациям якобы причастен Труханов.
Идут постоянные попытки снять с них арест. В январе 2018 года ГПУ объявила о подозрении депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко и его соратнику по делу о взятке: они якобы собирались дать $500 тыс детективу НАБУ за снятие ареста с упомянутых выше счетов.
14 февраля Труханова и его зама Павла Вугельмана задержали в аэропорту Борисполь, передав НАБУ. Оба фигурируют в уголовном производстве о присвоении и растрате имущества. 15 февраля у здания суда, который отпустил обоих на поруки депутата от БПП Дмитрия Голубова, произошли столкновения со стрельбой (фото) при участии Нацдружин, полиции и титушек. САП обжаловала решения суда с требованием избрать ему арест с залогом в 50 млн грн.
21 февраля суд отправил под ночной домашний арест двух чиновников горсовета Одессы по делу завода "Краян".
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