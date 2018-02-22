Суд по делу Труханова перенесли из-за неработающих микрофонов

Ходатайство САП об отстранении Геннадия Труханова от должности мэра Одессы рассмотрят на следующей неделе

Суд по ходатайству САП об отстранении фигуранта уголовного дела Геннадия Труханова от должности мэра Одессы перенесли на вторник, 27 февраля, на 14:00. Такое решение судья Соломенского суда Киева Дмитрий Кратко принял по той причине, что в зале заседаний не работают микрофоны для записи стенограммы, передает корреспондент LIGA.net.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила отстранить Труханова от должности мэра, чтобы он не мог оказывать давление на свидетелей и искажать доказательства.

Адвокаты подозреваемого в свою очередь заявили, что таких рисков нет, поскольку свидетели уже допрошены, а финансовая документация изъята.

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Осенью 2016 года мэрия Одессы приобрела здание бывшего завода "Краян" за 185 млн грн, однако то же здание в начале 2016-го уже было продано за 3,8 млн грн, и позднее перепродано за 11 млн грн. НАБУ добилось того, чтобы 185 млн грн на счетах в банке "Пивденный" были арестованы. СМИ писали, что к этим махинациям якобы причастен Труханов.

Идут постоянные попытки снять с них арест. В январе 2018 года ГПУ объявила о подозрении депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко и его соратнику по делу о взятке: они якобы собирались дать $500 тыс детективу НАБУ за снятие ареста с упомянутых выше счетов.

14 февраля Труханова и его зама Павла Вугельмана задержали в аэропорту Борисполь, передав НАБУ. Оба фигурируют в уголовном производстве о присвоении и растрате имущества. 15 февраля у здания суда, который отпустил обоих на поруки депутата от БПП Дмитрия Голубова, произошли столкновения со стрельбой (фото) при участии Нацдружин, полиции и титушек. САП обжаловала решения суда с требованием избрать ему арест с залогом в 50 млн грн.

21 февраля суд отправил под ночной домашний арест двух чиновников горсовета Одессы по делу завода "Краян".

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