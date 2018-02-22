Вместо АТО в Донбассе начинается операция Объединенных сил

По словам начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, штаб Объединенных сил возглавит командир с боевым опытом

В Украине продолжается изменение формата антитеррористической операции на операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко, передает Радио Свобода.

"Закон, который 20 февраля был подписан президентом Украины, систематизирует задействование ВСУ для выполнения тех задач, которые они выполняли в АТО, и изменение формата основной операции. Будет завершена АТО, и мы перейдем к операции Объединенных сил. Это предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операцией на территории Донецкой и Луганской областей", - отметил он.

По словам Муженко, это позволит систематизировать задействование подразделений ВСУ и подразделений и сил других составляющих сектора безопасности, "более эффективно и в рамках правового поля применять ВСУ".

Начальник Генштаба добавил, что штаб Объединенных сил возглавит человек с боевым опытом.

"У нас есть соответствующие кандидатуры. Они требуют определенной процедуры согласования. И после этого в кратчайшие сроки они будут предоставлены президенту Украины для утверждения такой кандидатуры. Это будет человек, имеющий боевой опыт и достаточно навыков, знаний и опыта для того, чтобы выполнять такие задачи", - сказал Муженко.

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20 февраля 2018 года президент Петр Порошенко подписал закон о Донбассе №7163, который переформатирует АТО и определяет Россию агрессором. Президент отметил, что ожидает утверждения от министра обороны и начальника Генштаба согласованной кандидатуры на должность командующего Объединенных сил.

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