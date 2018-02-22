Климкин назвал объем возможных репараций от РФ в "морском" деле

Иск Украины "охватывает буквально все", утверждает глава МИД: от невозможности добычи на шельфе, лишения живых ресурсов, до порчи культурного наследия

В случае позитивного решения Международного трибунала ООН по иску официального Киева против России за нарушение морских прав Украины объем репараций может составить "даже не сотни миллионов". В какой валюте, министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции в Киеве не уточнил.

Климкин напомнил, что в понедельник в Международный арбитраж ООН подан первый всеохватывающий меморандум о нарушении РФ морских прав Украины. "Над этим документом вся наша команда, и именно международная команда, юристов и экспертов во всех сферах работала почти три года", - отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос о сумме возможной компенсации, Климкин отметил: "Мы сознательно не называем сумму, поскольку Россия продолжает нарушать права Украины. Соответственно, Россия за это заплатит. Сумму определит арбитраж, сумма будет очень значительной, поскольку это касается нарушения прав Украины и в Черном море, и в Азовском море, и в Керченском проливе. Это охватывает буквально все - от того, что нас лишили возможности добывать на нашем шельфе и использовать наш шельф, живые ресурсы, до культурного наследия".

Министр пояснил, что украинские юристы прописали в меморандуме "абсолютно все с международными экспертами, абсолютно все сферы".

"Но сумму увидите в решении международного арбитража. Но я подчеркиваю, что это будет очень серьезная сумма - не миллионы, и не десятки, и не сотни миллионов", - подчеркнул он.

По его словам, также в июне этого года Украина подаст меморандумы в Международный суд в Гааге, который будет четко фиксировать нарушение Россией Конвенции о запрете финансирования терроризма и запрете расовой дискриминации.

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.





19 февраля 2018 года Украина подала иск к России в Международный арбитраж в Гааге за нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которые произошли и происходят в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. В документе - около 500 приложений. Представителем Украины в суде по этому делу назначена заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Она считает, что РФ, вероятно, будет пытаться оспаривать юрисдикцию суда ООН рассматривать этот иск Украины.

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