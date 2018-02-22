ЕС подтвердил закрытие проектов по модернизации КПП с Украиной

Задержки с реализацией шести проектов на западной границе Украины вынудили ЕС отказаться от их дальнейшего финансирования, заявили в Еврокомиссии

Европейский Союз официально сообщил, что прекращает финансирование проектов по развитию более 10 пунктов пропуска на западной границе Украины, причем часть средств Украина будет вынуждена вернуть. Об этом говорится в официальном разъяснении Еврокомиссии в ответ на запрос Европравды, также эту информацию СМИ подтвердили несколько источников в структурах ЕС.

По словам пресс-секретаря ЕС Майи Косьянчич, прекращается работа над проектами, на выполнение которых Брюссель должен был перечислить €29,2 млн.

"Речь идет о шести проектах с европейским финансированием на общую сумму €29,2 млн, основным бенефициаром которых была ГФС Украины. Ввиду задержек с их реализацией, учитывая наши оценки и сообщения государств-членов ЕС, мы пришли к выводу, что проекты не могли быть завершены в срок", - цитирует ЕП Косьянчич.

Пресс-секретарь добавила, что "эти шесть проектов сейчас находятся в процессе закрытия, выделенные на них и неизрасходованные деньги должны быть возмещены на счета Еврокомиссии", однако ЕС и в дальнейшем "готов поддерживать реформирование Украины".

СМИ также ссылается на источник в Брюсселе, который утверждает, что, вопреки заявлениям представителей ГФС, решение ЕС о прекращении этих проектов "окончательно".

"Решение о закрытии этих проектов - окончательное, оно было тщательно взвешено и основывается на надлежащей оценке", - пояснил чиновник, отметив, что за время реализации этих проектов Украина получила на них от ЕС треть грантовых средств - около €10 млн.

По данным издания, из этих средств Украина потратила около €2 млн и, соответственно, должна возместить ЕС около €8 млн.

"Таким образом, суммарная стоимость фондов, которые были предложены Украине, но не использованы ею, составляет около €27 млн", - пишет ЕП.

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СМИ утверждает, что проекты, финансирование которых прекращается, были направлены не только на развитие пограничных пунктов, но и на переоснащение IT-инфраструктуры пограничников на границе с Польшей.

"Также средства ЕС должны были пойти на переоборудование КПП Рава-Русская, Краковец, Шегини и Ягодин, глубокую реконструкцию КПП в Устилуге (все - на границе с Польшей). Должны были быть реконструированы четыре КПП на украинско-словацкой границе, два КПП на границе с Румынией и проведена реконструкция на границе с Венгрией для интеграции Украины в международную транспортную систему, в том числе на КПП в Лужанке", - отмечает издание.

20 февраля 2018 года информагентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя ЕС сообщило, что Евросоюз закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной, так как появились сомнения в "способности Киева проводить реформы в обмен на миллиарды европейской помощи".

В ГФС заявили, что не располагают информацией о закрытии ЕС проекта модернизации КПП.

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