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ЕС подтвердил закрытие проектов по модернизации КПП с Украиной

22.02.2018 15:21
Задержки с реализацией шести проектов на западной границе Украины вынудили ЕС отказаться от их дальнейшего финансирования, заявили в Еврокомиссии
ЕС подтвердил закрытие проектов по модернизации КПП с Украиной
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Европейский Союз официально сообщил, что прекращает финансирование проектов по развитию более 10 пунктов пропуска на западной границе Украины, причем часть средств Украина будет вынуждена вернуть. Об этом говорится в официальном разъяснении Еврокомиссии в ответ на запрос Европравды, также эту информацию СМИ подтвердили несколько источников в структурах ЕС.

По словам пресс-секретаря ЕС Майи Косьянчич, прекращается работа над проектами, на выполнение которых Брюссель должен был перечислить €29,2 млн.

"Речь идет о шести проектах с европейским финансированием на общую сумму €29,2 млн, основным бенефициаром которых была ГФС Украины. Ввиду задержек с их реализацией, учитывая наши оценки и сообщения государств-членов ЕС, мы пришли к выводу, что проекты не могли быть завершены в срок", - цитирует ЕП Косьянчич.

Пресс-секретарь добавила, что "эти шесть проектов сейчас находятся в процессе закрытия, выделенные на них и неизрасходованные деньги должны быть возмещены на счета Еврокомиссии", однако ЕС и в дальнейшем "готов поддерживать реформирование Украины".

СМИ также ссылается на источник в Брюсселе, который утверждает, что, вопреки заявлениям представителей ГФС, решение ЕС о прекращении этих проектов "окончательно".

"Решение о закрытии этих проектов - окончательное, оно было тщательно взвешено и основывается на надлежащей оценке", - пояснил чиновник, отметив, что за время реализации этих проектов Украина получила на них от ЕС треть грантовых средств - около €10 млн.

По данным издания, из этих средств Украина потратила около €2 млн и, соответственно, должна возместить ЕС около €8 млн.

"Таким образом, суммарная стоимость фондов, которые были предложены Украине, но не использованы ею, составляет около €27 млн", - пишет ЕП.

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СМИ утверждает, что проекты, финансирование которых прекращается, были направлены не только на развитие пограничных пунктов, но и на переоснащение IT-инфраструктуры пограничников на границе с Польшей.

"Также средства ЕС должны были пойти на переоборудование КПП Рава-Русская, Краковец, Шегини и Ягодин, глубокую реконструкцию КПП в Устилуге (все - на границе с Польшей). Должны были быть реконструированы четыре КПП на украинско-словацкой границе, два КПП на границе с Румынией и проведена реконструкция на границе с Венгрией для интеграции Украины в международную транспортную систему, в том числе на КПП в Лужанке", - отмечает издание.

20 февраля 2018 года информагентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя ЕС сообщило, что Евросоюз закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной, так как появились сомнения в "способности Киева проводить реформы в обмен на миллиарды европейской помощи".

В ГФС заявили, что не располагают информацией о закрытии ЕС проекта модернизации КПП.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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