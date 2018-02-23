Саботаж по Курченко: против Печерского суда могут открыть дело

"Наиболее болезненным на сегодняшний день является получение разрешения на заочное осуждение Сергея Курченко. Фактически сегодня мы столкнулись с откровенным саботажем со стороны украинских судов", - заявил Енин.

По его словам, первое ходатайство о применении заочной процедуры по Курченко было подано ГПУ ровно год назад.

"Наши судьи (Печерского райсуда - ред.) максимально пытаются затянуть принятие соответствующих процессуальных решений. Все время мы наблюдаем перенос дат судебных заседаний на месяц, на полтора из-за ряда технических причин - неявки адвоката окончания рабочего времени в суде, самоотвод", - рассказал заместитель генпрокурора.

Енин сообщил, что ГПУ внимательно следит за действиями каждого из судов и, вероятно, что правоохранительными органами будет возбуждено уголовное производство по статье 256 УК, которая "предусматривает уголовную ответственность за содействие преступной организации".

Он не уточнил, имеет ли место сговор между судьями и Курченко, однако сказал, что следствие установит истинную причину при участии ГПУ.

"Мы рассматриваем Сергея Курченко как одного из лидеров преступной организации времен Януковича, ему объявлено подозрение по целому ряду уголовных производств и мы не рассматриваем те или иные активы, деньги или объекты недвижимости, которые принадлежали непосредственно Курченко, его помощникам или его окружению. Мы рассматриваем указанные активы как собственность преступной организации", - уточнил Енин.